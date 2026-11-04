“Salta Libre de Cataratas” llega al barrio Pablo Saravia con un nuevo operativo gratuito

La Municipalidad de Salta continúa acercando servicios de salud a distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso de los vecinos a controles y atención especializada. En esta oportunidad, el programa “Salta Libre de Cataratas” realizará su décimo operativo en el barrio Pablo Saravia.

El operativo tendrá lugar el martes 10, a partir de las 15, en el Centro Vecinal del barrio, ubicado en calle Eustaquio Méndez y Mar Tirreno. La jornada se lleva adelante en articulación con la Fundación Saravia Olmos.

La propuesta está destinada a personas mayores de 55 años, residentes de Salta Capital, que no cuenten con obra social ni cobertura médica. Entre los requisitos se solicita presentar la negativa de ANSES, que acredite la falta de cobertura.

Al respecto, Pablo Dzioba, subsecretario de Coordinación de Gobierno, destacó que esta nueva jornada permite seguir descentralizando los servicios y acercarlos a los barrios. En ese sentido, señaló que los operativos ya se realizaron en distintos CIC y espacios municipales, y que ahora llegan nuevamente a un centro vecinal para facilitar el acceso de más personas.

“Más de 2.500 personas ya se acercaron a los operativos de detección y cerca de 100 vecinos pudieron acceder a una intervención quirúrgica”, afirmó el funcionario.