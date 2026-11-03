Las iglesias recibirán al Papa León con 10 minutos de campanadas

El domingo a las 16.30 horas, cuando aterrice el avión de Aerolíneas Argentinas que traerá al pontífice desde Uruguay, las iglesias de Buenos Aires recibirán al papa León XIV con diez minutos de campanadas.

El Arzobispado porteño informó que todas las campanas de los templos de la Arquidiócesis comenzarán a sonar a la vez "saludando al Santo Padre".

El breve texto, firmado por el Monseñor José Ignacio García Cuerva, llama a los diferentes edificios eclesiásticos a sumarse a una serie de propuestas para recibir al jefe de la Iglesia Católica, que también visitará, durante su gira por Sudamérica, ciudades de Uruguay y Perú.