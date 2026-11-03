Se confirmó la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura

La Liga Profesional comunicó el cronograma de partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura. Se trata de una jornada especial, ya que se definirá el campeón de la tabla anual 2026. Hay tres equipos que llegan con chances: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Los tres partidos decisivos se disputarán al mismo tiempo: el sábado 7 de noviembre desde las 17.30.

Boca recibirá a Defensa y Justicia en la Bombonera, Rosario Central será local ante Estudiantes de Río Cuarto en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors jugará en La Paternal ante Huracán.

A su vez, faltan definirse los últimos clasificados a los playoffs en cada zona, con tres puestos por definir en la zona A y otros dos en la zona B.

Esta fecha tendrá la particularidad de que estará marcada por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.