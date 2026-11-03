Murió el futbolista que había sufrido un fuerte choque con un arquero

El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que había sufrido un grave accidente durante el partido ante el RC Andorra. El futbolista falleció este martes por la mañana, después de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un paro cardiorrespiratorio.

La noticia fue confirmada por el propio Tenerife a través de sus redes sociales. “Con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento”, expresó la institución en un mensaje de despedida.

Además, el club manifestó su acompañamiento a los familiares y seres queridos del jugador y describió el desenlace como un golpe muy duro para toda la institución. La familia, por su parte, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por su privacidad en este difícil momento.