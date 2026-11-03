Murió el futbolista que había sufrido un fuerte choque con un arquero

El delantero quedó inconsciente durante el partido y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado en terapia intensiva.
DeportesHace 5 horasPrensaPrensa
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El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife que había sufrido un grave accidente durante el partido ante el RC Andorra. El futbolista falleció este martes por la mañana, después de permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un paro cardiorrespiratorio.

Además, el club manifestó su acompañamiento a los familiares y seres queridos del jugador y describió el desenlace como un golpe muy duro para toda la institución. La familia, por su parte, agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por su privacidad en este difícil momento.

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