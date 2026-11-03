Llega a San Lorenzo la 6ª Feria Regional de Productores, Artesanos y Emprendedores

El Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, invita a la comunidad a participar de la 6ª Feria Regional de Productores, Artesanos y Emprendedores, que se realizará el próximo sábado 7 de noviembre, de 8 a 20 horas, en el Complejo Los Ceibos de San Lorenzo. La propuesta reunirá a productores, artesanos y emprendedores de distintos puntos de la provincia, quienes ofrecerán al público una amplia variedad de productos de elaboración propia.

La actividad es organizada a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Socio Comunitario, en articulación con la Municipalidad de San Lorenzo, con el objetivo de generar espacios de comercialización directa, fortalecer las economías locales y promover el trabajo de pequeños productores y emprendedores salteños.

Hasta el momento, se confirmó la participación de aproximadamente 160 productores, artesanos y emprendedores provenientes de más de 20 localidades, entre ellas San Carlos, Angastaco, Animaná, Cachi, Campo Quijano, Cerrillos, Chicoana, El Carril, General Güemes, Hipólito Yrigoyen, Isla de Cañas, La Caldera, La Merced, La Silleta, Orán, Payogasta, Rosario de la Frontera, Salta Capital, San Lorenzo, Atocha, San Luis y Vaqueros.

Durante la jornada, los visitantes podrán recorrer los diferentes puestos y conocer las producciones regionales, que reflejan la diversidad cultural, productiva y artesanal de Salta. La feria permitirá que los emprendedores ofrezcan sus productos directamente al público, favoreciendo el contacto con los consumidores y generando nuevas oportunidades de comercialización.

Esta sexta edición forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social para acompañar a los pequeños productores, promover la economía regional y facilitar espacios de encuentro e intercambio entre emprendedores de distintos municipios.

Además de fomentar la venta directa, la iniciativa busca poner en valor los conocimientos, oficios y tradiciones que caracterizan a cada región de la provincia, visibilizando el trabajo de quienes desarrollan sus propios emprendimientos.