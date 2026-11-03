El Hospital Señor del Milagro reinauguró un sala para pacientes con tuberculosis

El Hospital Señor del Milagro puso nuevamente en funcionamiento la Sala de Tisiología, el sector dedicado de forma específica a la asistencia de pacientes con diagnóstico de tuberculosis (TBC). La reapertura se concretó en un nuevo espacio físico del establecimiento, distinto al que ocupaba anteriormente y acondicionado a nuevo para mejorar las condiciones de internación, el aislamiento sanitario y la seguridad del personal de salud.

Mientras se ejecutaron las obras de reforma y el traslado hacia el nuevo sector, la institución mantuvo la atención sin interrupciones mediante la adaptación provisoria de consultorios y áreas de internación, lo que permitió sostener los controles diarios y la continuidad de los tratamientos en curso.

Qué función cumple el servicio y cómo se atiende

La tisiología es la especialidad médica abocada al estudio, diagnóstico, tratamiento y control de la tuberculosis, una infección bacteriana prevenible y curable que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona enferma sin tratamiento tose o estornuda. Si bien la mayoría de los pacientes cursa el tratamiento antibiótico de manera ambulatoria durante un mínimo de seis meses, tal como establecen los protocolos del Programa Provincial de Tuberculosis, la internación en una sala especializada resulta necesaria para quienes presentan cuadros complejos, patologías de base o requieren seguimiento clínico estricto en ambientes con ventilación y aislamiento adecuados.

Para cubrir tanto la demanda ambulatoria como la de internación de toda la provincia, el nuevo sector cuenta con:

- Siete camas de internación, destinadas a pacientes que requieren cuidados clínicos específicos y aislamiento respiratorio.

- Tres consultorios equipados, a cargo de los tres médicos especialistas que integran el servicio.

- Atención por demanda espontánea, de lunes a viernes de 9:00 a 11:00, sin necesidad de gestionar turno previo, para toda persona que requiera estudios diagnósticos, inicio de medicación, control o seguimiento.

Centro de referencia ante la situación epidemiológica provincial

El Hospital Señor del Milagro funciona como el centro provincial de referencia para el diagnóstico clínico, los estudios bacteriológicos de laboratorio y el seguimiento de la tuberculosis, encabezando la red asistencial contemplada en el Plan Estratégico de Tuberculosis 2026 del Ministerio de Salud Pública.

La puesta en valor de este espacio acompaña la demanda sanitaria de la ciudad de Salta y del resto de la provincia. De acuerdo con los registros oficiales de la cartera sanitaria, Salta presenta una tasa de 63,8 casos por cada 100.000 habitantes, vinculada a la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en terreno, y cerró el año 2025 con 975 casos notificados (cifra estable en relación con los 967 diagnósticos de 2024, de los cuales cerca de un tercio se concentra en el departamento Capital). A este escenario se suma el seguimiento de pacientes que cursan la infección junto con otras patologías prevalentes, como los 95 casos asociados a diabetes y los 77 de coinfección con VIH registrados durante el último año, cuadros en los que el control especializado y la disponibilidad de camas de internación resultan determinantes para la evolución del tratamiento.

Desde el servicio recordaron que tanto los estudios diagnósticos como la medicación completa son gratuitos en todo el sistema público y recomendaron acudir a la consulta ante la presencia de tos con flema por más de 14 días, fiebre vespertina, sudoración nocturna o pérdida de peso.