El Gobernador de Salta apuntó contra la distribución desigual de los subsidios al transporte

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió a la decisión del Gobierno nacional de aumentar nuevamente los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y advirtió sobre la desigualdad en la distribución de recursos hacia las provincias del interior.

"Hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes, jubilados y familias que dependen del colectivo todos los días", señaló el mandatario.

Sáenz sostuvo que la medida evidencia que existen recursos, pero que no se distribuyen de manera equitativa. En ese sentido, afirmó que el discurso de "no hay plata" se contradice con decisiones donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior.

"No se puede hablar de equilibrio fiscal y federalismo cuando se beneficia a unos y se perjudica a otros", expresó y agregó: "¿Hasta cuándo va a haber argentinos de primera y de segunda?".

El Gobernador recordó que, desde que Nación eliminó los subsidios al transporte urbano del interior, la Provincia de Salta asumió con esfuerzo presupuestario y recursos propios la responsabilidad de amortiguar los costos del servicio para cuidar el bolsillo de los salteños, sosteniendo una de las tarifas más accesibles entre las capitales del país.

"No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando igualdad de oportunidades y una distribución justa de los recursos", afirmó.

Finalmente, ratificó que continuará defendiendo los intereses de los salteños y reclamando lo que corresponde por derecho: "El federalismo no se declama, se demuestra con hechos".