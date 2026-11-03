Llega una edición del Concurso de Productos Regionales a la plaza España

La producción local y los sabores regionales serán protagonistas de una nueva propuesta en la ciudad. El sábado 14 de noviembre, desde las 18, plaza España será escenario del Concurso de Productos Regionales, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de emprendedores salteños y dar a conocer sus elaboraciones.

La convocatoria está destinada a vecinos que producen de manera propia, especialmente dulces, alfajores y otros productos regionales. Durante la jornada, los participantes podrán exhibir y ofrecer sus creaciones, además de competir por el reconocimiento del jurado, que seleccionará al mejor producto.

El subsecretario de Coordinación de Gobierno, Pablo Dzioba, explicó que la propuesta se desarrollará en simultáneo con la Expo Futuros Egresados, organizada por la Municipalidad de Salta junto al Gobierno provincial, donde estudiantes terciarios y universitarios también tendrán la oportunidad de presentar y comercializar sus productos.

La inscripción al concurso es libre y gratuita. Los interesados pueden inscribirse comunicándose al número 3876368247 hasta el 10 de noviembre.

Además de la competencia, la jornada contará con artistas en vivo y otras sorpresas, por lo que se invita a todos los vecinos a acercarse a plaza España para disfrutar de una tarde diferente, con producción local, gastronomía y entretenimiento.