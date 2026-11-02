Valentín Yankelevich ganó su primera carrera en TC2000

Valentín Yankelevich vivió un domingo inolvidable al conseguir su primera victoria en el TC2000. El piloto se impuso en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, durante su décima presentación en la categoría, y celebró el logro con una dedicatoria muy especial a su mamá, Romina Yan, a quien sintió presente durante toda la competencia.

Después de cruzar la bandera a cuadros, Valentín contó que tuvo un momento muy íntimo con el recuerdo de la actriz antes de comenzar la carrera. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, reveló, emocionado por haber alcanzado un objetivo que esperaba desde sus comienzos en el automovilismo.

El joven también utilizó sus redes sociales para agradecer el acompañamiento que recibió durante los últimos días, especialmente después de la repercusión que tuvieron sus recientes declaraciones sobre las experiencias difíciles que atravesó durante su infancia. “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona”, escribió.

“Quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”.

Cris Morena también celebró el triunfo de su nieto con un mensaje público. “Maravilloso nieto querido. Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”, escribió la productora. Y agregó: “Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que se viene”. Finalmente, cerró su dedicatoria con una declaración de cariño y admiración: “Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”.