El gobierno provincial garantiza el servicio normal de SAETA

El Gobierno de la Provincia de Salta intervino de manera decisiva para garantizar que el servicio de colectivos de SAETA funcione con absoluta normalidad, desactivando la preocupación que se había generado en usuarios del área metropolitana ante un nuevo reclamos de las empresas prestadoras.

La respuesta oficial llegó con rapidez tras el reiterado anuncio de las empresas prestatarias de los corredores 1 al 8, las cuales habían amenazado con aplicar una reducción de frecuencias a partir de este martes 3 de noviembre. Las firmas argumentaban supuestos atrasos en los pagos y dificultades logísticas para el abastecimiento de combustible en sus unidades.

El servicio de SAETA mantendrá su esquema regular en todos los barrios, ratificando el compromiso del Ejecutivo provincial de no permitir que medidas empresariales insensibles afecten el día a día de los salteños.