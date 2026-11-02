El Natatorio Municipal Juan Domingo Perón reabre sus puertas

La Municipalidad de Salta concretará mañana, martes 3 de noviembre, la reapertura del Natatorio Municipal Juan Domingo Perón.

Las obras ejecutadas permitieron optimizar el estado general del predio, realizando intervenciones en la pileta, pintura general, reparación de vestuarios y puesta a punto de los sistemas de filtración para garantizar condiciones óptimas de seguridad e higiene.

Con la finalización de las tareas, las clases y actividades en la pileta volverán a dictarse de 8 a 20. Además, como parte de la nueva programación, el complejo funcionará con apertura un sábado de por medio para ampliar la oferta recreativa y deportiva del establecimiento.

El natatorio también mantendrá el funcionamiento habitual de su gimnasio para acondicionamiento físico. A su vez, incorporará clases de Tango, que se dictarán los viernes de 18.30 a 20.

Desde el municipio invitaron a los vecinos a volver a disfrutar de este emblemático espacio deportivo y recreativo de la ciudad.