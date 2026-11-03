Salta tendrá cuatro vuelos semanales directos a Florianópolis desde enero

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que a partir del próximo 1° de enero de 2027, Aerolíneas Argentinas incorporará una nueva frecuencia semanal a la ruta, que pasará a contar con cuatro servicios: lunes, martes, viernes y domingos. La programación está prevista para los meses de enero y febrero, durante la temporada de verano.

“La conectividad aérea es una política estratégica de nuestra gestión. Seguimos sumando rutas y frecuencias internacionales, acompañadas por una inversión histórica en la ampliación y modernización de nuestro aeropuerto”, aseguró.

El mandatario señaló que esta ampliación se inscribe en una política estratégica de fortalecimiento de la conectividad aérea, que incluye el desarrollo de nuevas rutas, la incorporación de frecuencias y la modernización de la infraestructura aeroportuaria.

“Más conectividad significa más turismo receptivo, inversiones, actividad económica y empleo. Estamos consolidando a Salta como un punto estratégico de conexión para todo el Norte argentino y queremos seguir avanzando en ese camino”, expresó.

Con esta nueva frecuencia, Salta continúa fortaleciendo su red de conexiones internacionales, que incluye vuelos a Lima, Asunción y Panamá, además de la próxima incorporación de Río de Janeiro, prevista para diciembre.

Por su parte, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, destacó que afianzar lazos con el Estado de Santa Catarina resulta prioritario, ya que Brasil se posiciona como el principal mercado emisor de turistas extranjeros hacia la provincia.

La funcionaria resaltó que este enlace directo facilita el flujo de visitantes procedentes no solo de Florianópolis, sino también de regiones vecinas claves como Curitiba y Rio Grande do Sul, promoviendo a la vez un intercambio cultural e histórico que estimula la generación de empleo y el desarrollo local.

La nueva frecuencia

Desde el 1° de enero, los vuelos desde Salta hacia Florianópolis partirán los lunes, martes, viernes y domingos a las 9:15, con arribo a las 11:55. En tanto, los regresos desde Florianópolis hacia Salta se realizarán esos mismos días, con salida a las 18:20 y llegada a las 21:15.

El tiempo de vuelo estimado es de 2 horas y 55 minutos. El servicio será operado con aeronaves Boeing 737-800, con una capacidad operativa de 170 pasajeros.

Los pasajes ya se encuentran publicados en los sistemas de reservas y están disponibles para su compra a través de la página web oficial de Aerolíneas Argentinas y agencias de viaje habilitadas.

La consolidación de este trayecto internacional es el resultado del trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia, Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Turismo de la Nación y el sector privado local, reafirmando el liderazgo de Salta como un destino de referencia en América del Sur.

