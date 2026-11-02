La Cámara Electoral habilitó el padrón electoral provisorio

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó hoy la consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones de 2027, en las que los argentinos elegirán presidente y vicepresidente y renovarán parcialmente el Congreso federal. Los ciudadanos podrán comprobar si están incorporados al Registro Nacional de Electores y solicitar correcciones si detectan errores u omisiones.

El padrón podrá consultarse en el sitio oficial de la Justicia Electoral hasta el lunes 30 de noviembre inclusive, según informó el organismo.

En esta primera etapa, el registro contiene únicamente el nombre y apellido de los electores habilitados, además de la sección y el circuito electoral correspondientes. Todavía no se informa el establecimiento ni la mesa donde deberá votar cada ciudadano. Esos datos estarán disponibles cuando se publique el padrón definitivo.

La Cámara Nacional Electoral recomendó realizar la verificación para evitar inconvenientes en los comicios del próximo año, en particular en los casos de cambios de domicilio o modificaciones en los datos personales.

El trámite es gratuito y se realiza por Internet. Los ciudadanos deben ingresar al sitio oficial, acceder al sistema de consulta y completar los datos de identificación solicitados.

Si detectan inconsistencias o no figuran en el registro, podrán presentar un reclamo ante la Justicia Nacional Electoral mediante el Sistema de Reclamos al Registro Nacional de Electores, que permite solicitar correcciones y consultar el estado de las presentaciones.

El procedimiento también contempla la posibilidad de comunicar la inclusión de personas que no deberían aparecer en el padrón.