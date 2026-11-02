¿Cuándo es feriado por la visita del papa León XIV?

La visita del papa León XIV a la Argentina, confirmada para el 8 al 11 de noviembre, modificó el calendario de noviembre y trae consigo una agenda cargada de actividades religiosas, institucionales y pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

En ese marco, el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció tres días de feriado diferenciados según la región.

El único día de asueto para todo el territorio nacional es el lunes 9 de noviembre. Ese día, León XIV celebrará una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el acto de mayor convocatoria previsto durante su estadía en el país.

De acuerdo con el decreto, la medida se justificó por “la superposición con los desplazamientos laborales, educativos y comerciales propios de una jornada hábil”. Además, el lunes 23 de noviembre también será asueto en todo el país por el Día de la Soberanía Nacional: la fecha patria se conmemora originalmente el 20 de noviembre, pero al tratarse de un feriado trasladable, pasa al lunes siguiente para conformar un fin de semana largo.

El martes 10 de noviembre no es asueto en todo el país: rige únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Ese día, el Sumo Pontífice viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la tarde, regresará a Buenos Aires para presidir una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11 de noviembre es feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Ese día, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, antes de trasladarse a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país. A las 13:30, la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini dará paso a su vuelo hacia Lima, Perú.