El INCAA dará hasta u$s10.000 a las películas argentinas que compitan por los premios Oscar y Goya

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) lanzó un programa de asistencia económica para las películas argentinas elegidas para representar al país en los Premios Goya y en los Oscar. Los fondos están pensados para sostener las campañas de promoción internacional de esas producciones.

Así lo dispuso la Resolución 469/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que fija una ayuda de hasta USD 10.000 por cada certamen. El dinero podrá destinarse a difusión, prensa, proyecciones, piezas promocionales, plataformas de visionado y gastos de viaje y alojamiento vinculados con la campaña.

Una de las claves de la medida es que el beneficio rige desde que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina selecciona la película, sin que haga falta una nominación definitiva ni un premio.

Bajo el nombre de “Programa de Apoyo a las Películas Seleccionadas para Representar a la República Argentina en los Premios Goya y Óscar”, la iniciativa alcanza a dos categorías: Mejor Película Iberoamericana, en los galardones de la academia española, y Mejor Película Internacional, en los de la academia estadounidense.

Habrá una ayuda por edición de cada premio, y el destinatario será la persona humana o jurídica que figure como productora de la obra. Si se trata de una coproducción, los fondos irán al coproductor argentino registrado ante el Instituto. Las asistencias son independientes entre sí: una película elegida para ambas competencias podrá pedir un aporte para cada campaña.