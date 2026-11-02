Cristina Kirchner no descartó ser candidata a presidenta en 2027

Cristina Fernández de Kirchner no descartó postularse a la Presidencia en 2027 y enfrentar a Javier Milei, siempre que consiga revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. La expresidenta planteó esa posibilidad en una entrevista con The Washington Post, mientras cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió al ser consultada sobre una eventual candidatura presidencial. Fue la primera vez desde el inicio de su detención domiciliaria que dejó explícitamente abierta la alternativa de volver a competir por la Presidencia.

La conversación con la periodista Marina Dias, publicada este lunes 2 de noviembre, incorporó una nueva variable al escenario electoral de 2027. El peronismo todavía no definió quién podría encabezar una fórmula para disputar el poder al oficialismo. También pronosticó una derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos y se refirió a los consejos que le dio Luiz Inacio Lula Da Silva.

La exmandataria no anunció una candidatura ni presentó un armado electoral. Sin embargo, señaló que su carrera política no está cerrada y vinculó cualquier regreso a la recuperación de sus derechos electorales.