Villarruel y los gobernadores serán invitados al encuentro con el Papa

La recepción se llevará a cabo el próximo domingo 8 de noviembre, desde las 18:30, en el Palacio Libertad. La decisión de convocar a la titular del Senado se da a pesar de las diferencias y el distanciamiento con la administración central, respondiendo también a un pedido unánime aprobado por las distintas bancadas en la Cámara alta para asegurar la representación institucional del cuerpo.

Las invitaciones oficiales impulsadas por el Ejecutivo y la Cancillería contemplarán además a la totalidad de los mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño. Del evento participarán dirigentes de todo el arco político nacional, incluyendo a figuras de la oposición como Axel Kicillof, Ricardo Quintela o Gildo Insfrán.

De este modo, la administración libertaria buscará exhibir una postal de unidad institucional durante la estadía del Papa en el país, priorizando la representación del federalismo y el arco parlamentario en un acontecimiento que reunirá a ministros, legisladores y jueces de la Corte Suprema.