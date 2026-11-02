Mañana Javier Milei partirá rumbo a España

El presidente Javier Milei partirá el martes a la noche rumbo a Madrid, España, para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La delegación argentina asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado y desarrollará actividades durante los días 4 y 5 de noviembre.

Esta edición de la cumbre se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". Los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa enfocarán la agenda en la estructuración de políticas públicas para los cuidados y el impulso de la movilidad académica.

Durante el encuentro, los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano. El objetivo es consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista", según detalla el cronograma oficial de la cumbre.

Asimismo, los mandatarios trabajarán en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres. Esta iniciativa tiene como propósito fundamental "coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua" entre los países de la región frente a emergencias y fenómenos naturales adversos.