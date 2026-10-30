Hallaron muerta a una pareja en su auto en Misiones

A los recolectores primero les llamó la atención el coche estacionado y luego divisaron a una mujer tendida a su lado. Al detener la marcha y acercarse, encontraron al niño dormido en el interior, en el asiento trasero. Cuando lo despertaron para sacarlo del vehículo, señaló hacia la parte delantera del habitáculo y dijo “Papi” entre llantos.

Los trabajadores dieron aviso a sus superiores y, rápidamente, el encargado de Obras Públicas de la Municipalidad local se dirigió a la comisaría más cercana para alertar el hecho. Minutos después, agentes policiales llegaron a la zona.

El cuerpo de Sergio Adrián Schulz, de 39 años, estaba dentro del auto, en el sector del acompañante, arrodillado y apoyado sobre el freno de mano. A pocos metros, sobre el pastizal y junto al lateral izquierdo del vehículo, estaba el de Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29 años, en posición boca abajo.

Ambos tenían lesiones compatibles con un arma blanca. Familiares realizaron el reconocimiento en el lugar.