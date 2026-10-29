España: Confirmaron la muerte de una argentina y continúa la búsqueda de otro desaparecido

Una argentina murió y otro ciudadano del país permanece desaparecido tras el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España, que dejó al menos 68 fallecidos y más de 100 heridos. La víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 29 años que residía en Andalucía.

La joven viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones. Él sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de Toledo.

La Cancillería argentina había confirmado el fallecimiento de un connacional, además de una persona con paradero desconocido y otros argentinos heridos, sin difundir sus identidades. Posteriormente, se conoció el nombre de Conte Grand, mientras continúa la búsqueda de Agustín Randazzo.