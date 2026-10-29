España: Confirmaron la muerte de una argentina y continúa la búsqueda de otro desaparecido

Ana Martina Conte Grand tenía 29 años y viajaba con su hermano, que sobrevivió al impacto. La familia de Agustín Randazzo sigue sin noticias sobre su paradero.
 
 
 
SociedadHace 13 horasPrensaPrensa
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Una argentina murió y otro ciudadano del país permanece desaparecido tras el choque de trenes ocurrido este miércoles en Toledo, España, que dejó al menos 68 fallecidos y más de 100 heridos. La víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una podóloga sanjuanina de 29 años que residía en Andalucía.

La joven viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones. Él sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de Toledo.

La Cancillería argentina había confirmado el fallecimiento de un connacional, además de una persona con paradero desconocido y otros argentinos heridos, sin difundir sus identidades. Posteriormente, se conoció el nombre de Conte Grand, mientras continúa la búsqueda de Agustín Randazzo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Embajada en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto con las familias y brindan asistencia consular, con reserva y confidencialidad.

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