La UBA le otorgó el título Doctor Honoris Causa al Papa León XIV

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó por unanimidad este miércoles otorgarle el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, a pocos días de su primera visita al país prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

En los fundamentos de la resolución, la UBA destacó que el pensamiento de Robert Francis Prevost excede el plano religioso y alcanza debates sociales, políticos, culturales y académicos de escala global. A su vez, valoró su posición sobre la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y los conflictos armados, así como su insistencia en la construcción de la paz.

La universidad puso el foco en una idea que atraviesa su papado: el diálogo como herramienta para alcanzar consensos y reconocer la dignidad de quienes piensan o viven distinto. Según la resolución, esa concepción coincide con los principios que defiende la propia casa de estudios, como la pluralidad de ideas y la libertad de pensamiento.

Entre los argumentos que recogió la universidad, destacó en lugar central su primera encíclica, Magnifica Humanitas, que analiza desde la Doctrina Social de la Iglesia cómo proteger a la persona y su dignidad frente al avance de la inteligencia artificial. El documento repasa las consecuencias éticas, sociales y educativas de esa transformación, y reclama acceso equitativo a la educación y a los beneficios del progreso científico.

León XIV nació en Chicago el 14 de septiembre de 1955 y pertenece a la Orden de San Agustín. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Villanova y en Teología por la Unión Teológica Católica de Chicago, y es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, en Italia.

Antes de esta distinción, ya había recibido doctorados honoríficos de Villanova y de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de Perú.