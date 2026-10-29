La Provincia apuesta por una cooperación con Chaco para ampliar la producción ovina y caprina

El secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, mantuvo conversaciones con el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco, Oscar Pablo Dudik, para dar un marco formal a la cooperación mediante un convenio entre ambas provincias.

El intercambio incluyó a la intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, y al coordinador del Programa Ganadero del Norte (PROGANO), Ramón Bangher, con quienes se compartieron experiencias de acompañamiento a pequeños productores y vinculación con mercados internacionales.

Durante las conversaciones se analizó la posibilidad de ampliar el abastecimiento de animales provenientes de Salta al frigorífico Ovechás S.A.S., ubicado en Pampa del Infierno, que procesa y exporta carne ovina y caprina con certificación Halal. Según lo señalado por las autoridades chaqueñas, existe una demanda insatisfecha en Dubái que podría cubrirse parcialmente con producción salteña.

El convenio proyectado permitiría evaluar la oferta disponible y coordinar las condiciones sanitarias, productivas y logísticas necesarias para incorporar a más productores a ese circuito comercial.

También se abordó la experiencia de los Centros de Desarrollo Productivo (CeDePro), desde los cuales el PROGANO brinda asistencia técnica y sanitaria a las familias rurales de El Impenetrable chaqueño. Estos espacios combinan capacitación y mejoramiento genético con la organización del acopio y la comercialización de animales.

La cooperación busca fortalecer el acompañamiento territorial en Salta y ampliar las oportunidades comerciales y de ingreso de las familias dedicadas a la ganadería ovina y caprina.