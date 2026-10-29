Exitoso Reciclatón en la Universidad Nacional de Salta

Como estaba previsto, la Municipalidad, junto a la Universidad Nacional de Salta (UNSa), realizó el 13° Reciclatón; en esta ocasión en el interior de la casa de altos estudios.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, explicó que “el objetivo de esta nueva edición fue que la comunidad educativa, tanto docentes, no docentes y estudiantes puedan depositar de manera segura elementos de sus viviendas que pueden ser reciclados por las cooperativas y empresas del ámbito”.

“De esta manera, logramos superar 4 toneladas de residuos como eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado y textiles, que serán recuperados y reutilizados por cooperativas y empresas; y por primera vez telgopor limpio y seco”, detalló el funcionario.

Durante la jornada, también se depositaron papel, cartón, plásticos, latas de aluminio y envases Tetra Brik, además de plásticos duros, como sillas y paragolpes, que serán transformados en madera plástica.

Por su parte, Miguel Nina, rector de la UNSa y la vicerrectora UNSa, Rita Martearena, destacaron “la importancia de este trabajo articulado ya que desde la Universidad se trabaja constantemente para educar y brindar conocimientos e información sobre el manejo de los residuos a fin de colaborar con la sustentabilidad en la ciudad y el cuidado del ambiente”.

Con estas acciones, la Municipalidad busca prevenir que estos residuos se acumulen en las cosas o que terminen en el Relleno Sanitario quitándole años de vida útil; y particularmente ayuda a colaborar en la lucha contra el dengue y en la mitigación de los efectos que pueda ocasionar el fenómeno del Súper Niño.