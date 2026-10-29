Una nueva capacitación sobre "Cocina en Altura" llega a Cafayate

La iniciativa está impulsada por el Ministerio de Gobierno y Justicia a través de la Coordinación de Gestión Administrativa a cargo de Marcela Ocampo. Cuenta con la participación de “Gourmet” Academia Profesional de Cocina, la municipalidad de Cafayate y el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El curso está dirigido exclusivamente a personas vinculadas a los sectores turístico y gastronómico. Las clases se dictarán en seis días, de forma presencial, con un móvil equipado para tal fin y con una capacidad de 45 alumnos que se ubicará en la plaza principal de la localidad de Cafayate.

Los alumnos recibirán: uniforme, material didáctico, manual de estudio, ingredientes en su totalidad y recipientes de alimentos.

Una vez finalizada la formación, los participantes recibirán su certificado en “Asistente Gastronómico en Cocina de Altura”, con validez nacional, otorgado por la Universidad Católica de Santiago del Estero.

La prescripción se realizará hasta el 3 de noviembre a través del siguiente link: https:// https://tally.so/r/9NNar5 . Posteriormente con la realización de entrevistas personales, previstas para el jueves 5, desde las 17 horas y el viernes 6 de noviembre, de 10 a 12.30 y de 17.30 a 21 horas, quedará conformada la lista de inscriptos.



Módulos: Contenidos y Producciones

En el primer módulo se tratarán temas sobre cocina base y técnicas fundamentales; higiene y manipulación de alimentos; mise en place y organización; cortes y métodos de cocción; emplatado y presentación; cortes de vegetales; métodos de cocción e introducción a la cocina vegetal.

En las siguientes clases se formará en: panadería; pastas y salsas; cocina tradicional y pastelería básica, mientras que, en la última clase, se realizará una evaluación integradora y la presentación de las producciones.