El Hospital Señor del Milagro tendrá una línea de WhatsApp para gestionar los turnos desde noviembre

El Hospital Señor del Milagro informa a la comunidad que, desde el 1 de noviembre, entrará en vigencia un nuevo esquema para la solicitud de turnos médicos. La medida busca ordenar los circuitos administrativos, acortar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a las prestaciones sin necesidad de concurrir previamente al establecimiento.

Con este cambio, la ventanilla de turnos presenciales permanecerá cerrada y los pedidos se gestionarán únicamente por dos vías:

WhatsApp (387 458 3032) : Este nuevo canal recibirá solicitudes todos los lunes, de 9:00 a 11:00, sin excepción. Cuando el lunes coincida con un feriado, la recepción pasará al primer día hábil siguiente, en el mismo horario.

: Este nuevo canal recibirá solicitudes todos los lunes, de 9:00 a 11:00, sin excepción. Cuando el lunes coincida con un feriado, la recepción pasará al primer día hábil siguiente, en el mismo horario. Línea de Atención Ciudadana 148: Continuará funcionando en su horario habitual, de lunes a viernes de 7:00 a 20:00.

Para quienes gestionen su turno por WhatsApp, se solicita enviar el pedido en un único mensaje a fin de agilizar el procesamiento de los datos. La respuesta se enviará dentro de las 48 a 72 horas posteriores con el día, el horario de atención, el sector y el número de consultorio asignado. De esta manera, el turno quedará otorgado directamente y ya no será necesario realizar una confirmación previa.

Las autoridades del hospital agradecen el acompañamiento de los pacientes durante la puesta en marcha de esta modalidad, pensada para brindar una atención más ágil y organizada.