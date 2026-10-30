Fin de semana de ferias y paseos artesanales en la Ciudad de Salta

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a visitar las ferias artesanales, espacios que ponen en valor el talento y el trabajo de los emprendedores locales, a través de una gran variedad de productos, diseños y creaciones.

Durante el sábado 31 de octubre, los puestos estarán ubicados en plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700, de 10 a 22 horas. En tanto, el domingo 1 de noviembre, se podrán recorrer en plaza Güemes y en el Paseo Balcarce al 900, en el mismo horario.

Además, el domingo el Paseo Balcarce al 900 será escenario de una nueva edición de “Peña de la Feria”, desde las 19 horas. La jornada contará con un espectáculo de circo en vivo junto a “Caroza y Nino”, que sumará humor y entretenimiento para disfrutar en familia.

Las ferias artesanales funcionarán de la siguiente manera:

Sábado 31 de octubre

*Plaza Güemes, Paseo de los Poetas y Paseo Balcarce al 700.

De 10 a 22 horas.

Domingo 1 de noviembre

*Plaza Güemes y Paseo Balcarce al 900.

De 10 a 22 horas.

*“Peña de la Feria”

A las 19 horas, en el Paseo Balcarce al 900.

Espectáculo de circo en vivo junto a “Caroza y Nino”.