Finalizan unas exitosas campañas del Octubre Rosa en Salta

El Ministerio de Salud Pública concluye las actividades de Octubre Rosa, mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, durante el cual hospitales y equipos de salud de distintos municipios de la provincia desarrollaron acciones de promoción, prevención y detección temprana de esta enfermedad.

La agenda incluyó charlas educativas, consejería, controles mamarios y ginecológicos, mamografías, ecografías, toma de muestras de PAP y test de VPH, además de caminatas, bicicleteadas y ferias de salud destinadas a promover hábitos saludables y la consulta oportuna.

En el norte provincial, los hospitales de Embarcación, Colonia Santa Rosa, Urundel y Pichanal impulsaron actividades informativas, controles preventivos y espacios de orientación para mujeres de la comunidad. En Rivadavia Banda Sur y La Unión se desarrollaron talleres participativos, consejería y acciones para facilitar el acceso a estudios y controles de salud.

En el departamento Anta, los hospitales de Apolinario Saravia, Joaquín V. González, El Quebrachal y Las Lajitas realizaron jornadas educativas, ferias de salud, talleres comunitarios y actividades de concientización en instituciones y espacios públicos.

Por su parte, el hospital de Rosario de la Frontera promovió controles periódicos, facilitó el acceso a estudios mamarios y desarrolló actividades comunitarias junto con instituciones locales.

El Programa de Promoción de la Salud, junto con residentes de la Residencia Interdisciplinaria con orientación en Atención Primaria de la Salud (RIAPS), también llevó adelante intervenciones en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Mujeres, la Alcaidía, el Polo Integral de las Mujeres, Cafayate, Rosario de la Frontera y COPAIPA.

Estas actividades incluyeron espacios educativos, consejería, propuestas participativas sobre mitos y verdades del cáncer de mama y, en determinadas instituciones, toma de muestras de PAP y test de VPH.

Mamógrafos en la red pública

La provincia cuenta con mamógrafos en establecimientos públicos de Orán, Tartagal, Embarcación, General Güemes, Rosario de la Frontera y Cafayate.

En la Ciudad de Salta, estos equipos se encuentran disponibles en los hospitales Público Materno Infantil, San Bernardo y Papa Francisco.

Además, está prevista la próxima puesta en funcionamiento del servicio de mamografía en el hospital de Pichanal, donde el equipamiento ya se encuentra instalado.

La disponibilidad de estos equipos permite acercar los estudios de diagnóstico por imágenes a distintas regiones de la provincia y fortalecer el acceso a la detección temprana del cáncer de mama.

Más de 3.500 mamografías en el Materno Infantil

Entre enero y agosto de 2026, el hospital Público Materno Infantil realizó 3.579 mamografías y 1.275 ecografías mamarias. Durante ese período, registró 180 diagnósticos vinculados a tumores malignos de mama y efectuó 143 intervenciones quirúrgicas relacionadas con patologías mamarias.

Asimismo, los consultorios de Patología Mamaria contabilizaron 1.095 atenciones, entre primeras consultas y controles de seguimiento.

Por su parte, el Hospital de Día de Oncología registró 423 atenciones correspondientes a 106 pacientes con cáncer de mama, en el marco de sus tratamientos y controles médicos.

El abordaje asistencial se complementa con rehabilitación kinésica, acompañamiento psicológico y actividades de apoyo comunitario. Además, el hospital participa en la Red de Estudio de la Diversidad en Cáncer de Mama (REDICAM), una iniciativa federal destinada a investigar las características genéticas de esta enfermedad en la población argentina.

La importancia de la detección temprana

El cáncer de mama puede desarrollarse sin presentar síntomas en sus etapas iniciales. Por ello, la mamografía constituye una herramienta fundamental para su detección temprana, ya que permite identificar alteraciones que todavía no son perceptibles mediante el examen físico.

Desde el Ministerio de Salud Pública se recuerda la importancia de realizar los controles correspondientes según la edad, los antecedentes personales y familiares y la evaluación del equipo de salud.

También se recomienda consultar ante la aparición de bultos, cambios en la forma o la piel de las mamas, alteraciones en el pezón o secreciones espontáneas.

La detección temprana permite iniciar tratamientos en estadios iniciales de la enfermedad, cuando existen mayores posibilidades de obtener resultados favorables.