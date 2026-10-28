El Gobierno aumentó las jubilaciones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un aumento de 1,93% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares desde noviembre, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre. Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $444.158,46.

La suba se oficializó mediante la Resolución 304/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial. Se trata de la aplicación del mecanismo de movilidad mensual vigente, que ajusta las prestaciones según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los nuevos valores previsionales para noviembre serán los siguientes:

Jubilación mínima: $444.158,46

Jubilación máxima: $2.988.765,82

Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77

De igual forma, aún resta que se confirme el pago del bono previsional de 70 mil pesos que paga el Gobierno desde 2024. El último aumento había entrado en vigencia en octubre y fue de 1,66%. En ese mes, la jubilación mínima había quedado en $435.748,51.

La resolución firmada por el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Héctor Arancibia, también actualiza las bases imponibles mínima y máxima, que determinan sobre qué parte del salario se calculan los aportes previsionales. Desde noviembre, la base mínima será de $149.592,45 y la máxima, de $4.861.685,38.

El aumento alcanza a los haberes ordinarios y surge de la movilidad mensual definida por el Decreto 274/2024. Un eventual bono extraordinario no está contemplado en esos valores y su continuidad, alcance y cifra dependen de una decisión adicional del Poder Ejecutivo.

Además, ANSES dispuso la actualización de las remuneraciones que se utilizan para determinar el haber inicial de las nuevas jubilaciones. La medida alcanza a quienes cesen en la actividad desde el 31 de octubre o soliciten la prestación desde el 1 de noviembre, incluidos quienes continúen trabajando bajo el régimen de compatibilidad previsto por la ley.