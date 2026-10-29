Docentes convocaron a un paro nacional por el femicidio de Nanci Godoy

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional y una jornada de duelo para exigir justicia tras el hallazgo del cuerpo de la docente Nanci Estela Godoy en Esquina, Corrientes, donde la Fiscalía investiga el caso como femicidio.

La organización reclamó una investigación "exhaustiva, transparente y sin demoras" y pidió que se establezcan las responsabilidades penales. También expresó su acompañamiento a la familia, a la comunidad educativa correntina y al sindicato provincial SUTECO, que solicitó respuestas ante las circunstancias del caso.

Las actividades previstas incluyen manifestaciones, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos del país, además de las instancias gremiales que cada entidad de base ya había programado para esta semana, todas enmarcadas en el reclamo de esclarecimiento judicial y el pedido de responsabilidades por lo sucedido.