La crecida del Paraná golpea al turismo en Corrientes

“Tenemos cerca del 40% del pueblo con agua y nos dicen que el próximo mes la situación podría ser aún peor”, señaló Nito Medina, integrante de la Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos (Capresstur), en declaraciones al diario.

Medina sostuvo que alrededor del 80% de los habitantes vive del turismo y que la población aumenta considerablemente durante el verano y el carnaval.

La oferta formal de alojamiento alcanza las 5.100 plazas, de acuerdo con los datos citados por la publicación. Desde la cámara estimaron que esa capacidad se duplica al incorporar las viviendas que se alquilan por día.

“La pesca deportiva genera un enorme movimiento económico: carnadas, combustible, alojamiento, comida, bebidas, servicio de limpieza y hasta músicos demandan los que llegan a Paso de la Patria”, explicó Viviana Glibota, presidenta de Capresstur.

El impacto también alcanza a los pequeños comercios. Javier Francesconi, vendedor de carnadas, afirmó que durante las últimas semanas casi no registró movimiento y que una rotisería que tiene también atraviesa dificultades.

Los prestadores aclararon, sin embargo, que parte de la oferta turística continúa operativa. Raquel Samudio, integrante de la comisión directiva de Capresstur, pidió a los visitantes consultar antes de viajar porque hay servicios que no fueron afectados por el agua.

La cámara también lanzó una campaña solidaria para reunir alimentos, agua potable y ropa destinada a las familias que debieron abandonar sus viviendas por la creciente.