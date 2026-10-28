El gobierno de Javier Milei disolvió IOSFA

El decreto pone en marcha la liquidación del organismo y establece que el personal necesario será transferido a la OSFA. El resto quedará en manos del Ministerio de Defensa.
 
 
 
NacionalesHace 15 horasPrensaPrensa
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El Gobierno dispuso el inicio del proceso de disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que quedará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa. La medida se oficializó mediante el Decreto 1286/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y de los ministros del Gabinete.

Según la norma, el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) definirá, de acuerdo con su estructura vigente y sus necesidades operativas, los puestos de trabajo y la dotación que requiere. Sobre esa base, identificará al personal del IOSFA que resulte necesario para transferirlo a la nueva obra social, conforme al régimen jurídico que corresponda a cada situación de revista.

Para los trabajadores que no sean transferidos, el administrador del IOSFA deberá evaluar su situación y disponer las medidas que correspondan. En tanto, el personal de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Prefectura Naval Argentina que preste servicios en el organismo en comisión o adscripción deberá reincorporarse a su fuerza de origen.

El decreto también establece que, una vez concluida la liquidación, los compromisos pendientes vinculados al personal no transferido serán asumidos por el Ministerio de Defensa. Los agentes de planta permanente con estabilidad que a esa fecha estén en disponibilidad continuarán en esa situación dentro de la cartera hasta su reubicación o baja.

La medida llega después de que, a principios de octubre, el Gobierno anunciara que usará fondos del Tesoro para cancelar la deuda de la obra social de los militares, que asciende a $210.000 millones, mediante acuerdos con unos 2000 proveedores y prestadores. La falta de pago mantiene casi paralizada la atención médica de los afiliados.

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