Flávio Bolsonaro se declaró el "verdadero presidente electo"

Luego de su derrota ante Lula da Silva y de escaparse en un avión privado junto a su esposa e hijas, el excandidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, arribó a los Estados Unidos de Trump para recibir asilo político. El senador tenía prohibida la salida de su país ya que está siendo investigado por la Justicia brasileña por lavado de dinero y evasión fiscal.

Asimismo, y siguiendo su denuncia de que las elecciones en Brasil fueron arregladas y hubo fraude electoral, esta misma tarde Bolsonaro publicó una carta en sus redes sociales en las que se autoproclamó el "verdadero presidente electo de Brasil". Esta es su primera declaración oficial tras su huída del país.

Sin embargo, aproximadamente 20 minutos después de la publicación de la carta, Flávio Bolsonaro modificó el mensaje y reemplazó la polémica frase por otra en la que se define como “líder de Brasil”.

Además, en el comunicado se dirigió al pueblo brasileño y a la comunidad internacional y le agradeció tanto a Javier Milei por su “valentía, sentido de justicia y legalidad” como al mandatario estadounidense, Donald Trump, y al pueblo de Estados Unidos por recibirlo.