Flavio Bolsonaro se exilió a Estados Unidos luego de la derrota

Luego de su derrota en la segunda vuelta de las elecciones contra el actual presidente de Brasil, Lula da Silva, el senador Flavio Bolsonaro abandonó su país rumbo a Florida, Estados Unidos, junto a su esposa y sus dos hijas, luego de que le prohibieran la salida del mismo.



El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, había ordenado el lunes la entrega de los documentos del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y su prohibición para que saliera del país por una causa por presunto lavado de dinero y evasión de divisas. Sin embargo, el excandidato a presidente incumplió la orden y Reuters aseguró que pidió asilo político a su aliado Donald Trump.



Según confirmó la CNN Brasil, el excandidato a presidente brasileño ya habría aterrizado en el aeropuerto de Miami junto con su familia.



Por su parte, el presidente reelecto manifestó su rechazo a la conducta adoptada por su contrincante: "Si alguien abandona el país en secreto, es porque tiene alguna deuda pendiente. Quienes no tienen nada que ocultar, no tienen nada que temer", sentenció durante un discurso en su festejo de cumpleaños.