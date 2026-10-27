Temporal primaveral en Chile: un tornado categoría EF-2 dejó destrozos, heridos y cortes de luz

El tornado se registró en la comuna de Requínoa, en la zona central de Chile, y dejó 70 viviendas dañadas y una persona con lesiones leves, detalló el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de la región central chileno de O’Higgins, Marcelo Montecinos.

Asimismo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) precisó que el tornado fue clasificado como EF-2 y tuvo rangos de vientos que oscilaron entre los 179 y 218 kilómetros por hora, que además dejaron un establecimiento educacional dañado e interrumpió el servicio de electricidad de unos 7.760 clientes.

El alcalde de Requínoa, Waldo Valdivia, explicó que el Colegio Tricahue sufrió daños mientras permanecían estudiantes en el establecimiento, comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

“Sufrió daños importantísimos. Destrucción total diría yo, del gimnasio, techumbres, ventanales”, indicó el funcionario comunal, según declaraciones que publica Xinhua.

En tanto, en la comuna de Talca, a unos 240 kilómetros al sur de la capital, la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) confirmó la caída de un rayo sobre la estación local durante las tormentas eléctricas que afectaron a la zona central del país.

La compañía de trenes precisó que la descarga eléctrica no afectó a pasajeros ni a los trenes del servicio Chillán-Estación Central, que conecta la capital con el área centro-sur del país.

Por otra parte, en Santiago, las intensas lluvias y granizadas provocaron inundaciones durante la tarde en el sector residencial de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, ubicada en las estribaciones de la cordillera de los Andes.

Durante la noche del lunes, el biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, informó del desborde de la Quebrada Honda, en Las Condes, lo que llevó a Senapred a pedir a los residentes mantenerse a resguardo y seguir las instrucciones de las autoridades.

Previamente, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, había advertido sobre la entrada de agua en varias viviendas y recomendado a los vecinos permanecer en sus hogares.

Tenemos “un par de casas con agua, el consejo es resguardarse, no salir a la calle”, señaló a la prensa local. El Senapred declaró alerta roja por riesgo de remociones en masa en diez comunas de la región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.