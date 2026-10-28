Encontraron el cuerpo de la docente rural desaparecida y asesinada en Corrientes

Tras 21 días de búsqueda, encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en la provincia de Corrientes. Hay 5 personas detenidas por su femicidio.
PolicialesHace 6 horasprensaprensa

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En la mañana de este miércoles 28 de octubre, el cuerpo de Nancy Godoy, docente desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, provincia de Corrientes, fue hallado por la policía. Según los detalles que se compartieron, el cadáver de la docente estaba semisumergido en un viejo potrero y a pocos metros de sus restos se halló un bolso.

Hasta el momento, por el femicidio de Godoy hay cinco sospechosos: cuatro imputados por el asesinato (tres hombres acusados de femicidio y una mujer acusada de homicidio simple) y uno acusado de dar falso testimonio. Todos se encuentran detenidos con prisión preventiva hasta que se lleve a cabo el juicio. 

Los fiscales se encuentran trabajando en el lugar para avanzar con la investigación correspondiente. La prioridad es resguardar la escena del crimen y determinar hace cuánto yace el cuerpo de Godoy en ese sitio.

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