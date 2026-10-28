Más de 600 efectivos estarán afectados al operativo de seguridad por la semifinal de la Copa Argentina

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, diagramó un amplio operativo preventivo para la semifinal de la Copa Argentina 2026, que se llevará a cabo hoy a las 21:15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, contará con la participación de más de 600 efectivos de Unidades Especiales y de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1, 10 y 11.

La planificación fue evaluada por el Centro de Coordinación Operativa y contempla controles de seguridad vial en rutas nacionales y provinciales, además del refuerzo de los patrullajes en el sur provincial para el acompañamiento de los simpatizantes que lleguen a Salta.

En los accesos a la ciudad se fiscalizarán vehículos particulares y colectivos que transporten a los hinchas de ambos equipos. El dispositivo se desarrollará antes, durante y después del encuentro deportivo.

Las puertas del estadio Padre Ernesto Martearena se habilitarán a las 19:00. Se recomienda al público concurrir con anticipación y llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para agilizar los controles de ingreso.

Los simpatizantes de Atlético Platense ingresarán por los accesos 1 y 2, mientras que los de Atlético Tucumán lo harán por las puertas 5, 6, 9, 10 y 11.

Está prohibido ingresar al estadio con elementos de pirotecnia, bebidas alcohólicas y objetos contundentes.