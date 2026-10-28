Más de 600 efectivos estarán afectados al operativo de seguridad por la semifinal de la Copa Argentina

El dispositivo se implementará hoy en el estadio Padre Ernesto Martearena, donde jugarán Atlético Tucumán y Atlético Platense desde las 21:15. Las puertas se habilitarán a las 19:00 y se realizarán controles en rutas y accesos a la ciudad.
 
PolicialesHace 12 horasPrensaPrensa
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El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, diagramó un amplio operativo preventivo para la semifinal de la Copa Argentina 2026, que se llevará a cabo hoy a las 21:15 en el estadio Padre Ernesto Martearena, contará con la participación de más de 600 efectivos de Unidades Especiales y de áreas operativas e investigativas de los Distritos de Prevención 1, 10 y 11.

La planificación fue evaluada por el Centro de Coordinación Operativa y contempla controles de seguridad vial en rutas nacionales y provinciales, además del refuerzo de los patrullajes en el sur provincial para el acompañamiento de los simpatizantes que lleguen a Salta.

En los accesos a la ciudad se fiscalizarán vehículos particulares y colectivos que transporten a los hinchas de ambos equipos. El dispositivo se desarrollará antes, durante y después del encuentro deportivo.

Las puertas del estadio Padre Ernesto Martearena se habilitarán a las 19:00. Se recomienda al público concurrir con anticipación y llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) para agilizar los controles de ingreso.

Los simpatizantes de Atlético Platense ingresarán por los accesos 1 y 2, mientras que los de Atlético Tucumán lo harán por las puertas 5, 6, 9, 10 y 11.

Está prohibido ingresar al estadio con elementos de pirotecnia, bebidas alcohólicas y objetos contundentes.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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