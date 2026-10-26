Cuatro detenidos y dos armas de fuego en el partido de Central Norte

En el marco del operativo de seguridad dispuesto por el partido entre Central Norte y Acassuso de Buenos Aires disputado en el estadio Padre Ernesto Martearena, efectivos policiales intervinieron en dos hechos registrados durante la tarde, que culminaron con cuatro personas detenidas y el secuestro de dos armas de fuego.

La primera intervención tuvo lugar en la fase previa del operativo en la zona externa del estadio, donde el personal policial detectó a dos personas que intentaban agredirse. Ante la situación, los efectivos intervinieron e iniciaron una persecución que permitió demorar a uno de los involucrados, cuando intentaba despojarse de un arma de fuego. Dos hombres fueron demorados.

En tanto, en la intersección de las calles San Juan y Esteco en el macrocentro de la ciudad, se registró otro desorden que requirió la intervención de personal de Comisaria 17 Lola Mora. Como resultado, dos personas fueron detenidas y se secuestró otra arma de fuego y una motocicleta.

Además, cuatro personas fueron infraccionadas por desorden en vía pública registrados en avenida Jujuy esquina San Juan.

De acuerdo con la información preliminar aportada por la División Eventos Deportivos y el Centro de Videoprotección los involucrados serían simpatizantes del Club local pertenecientes a distintas parcialidades.

Las actuaciones correspondientes se llevan adelante con intervención de las autoridades judiciales competentes.