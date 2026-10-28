Del 2 al 4 de noviembre se realizará el Cyber Monday 2026

Argentina se prepara para una nueva entrega del Cyber Monday , una de las campañas de ventas masivas más relevantes del país. Organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) , esta iniciativa busca fortalecer el ecosistema digital y permitir que miles de consumidores accedan a bienes y servicios con descuentos especiales.

Esta edición reunirá a cerca de 800 marcas oficiales y ofrecerá casi 15.000 megaofertas en la plataforma central de la campaña. Para agilizar las búsquedas de los usuarios, la web oficial sumará a Cybot, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial diseñado para orientar a los compradores, resolver consultas sobre productos y recomendar promociones de manera personalizada.

El Cyber Monday 2026 se llevará a cabo durante los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre. Serán 72 horas de oportunidades comerciales a través del sitio oficial del evento, donde cada tienda publicará sus rebajas y facilidades de pago.

A lo largo de las tres jornadas, la plataforma actualizará diferentes ventanas horarias con promociones exclusivas. Entre las dinámicas destacadas figuran las MegaOfertas Bomba, con descuentos especiales entre las 12:00 y las 13:00, y la Noche Bomba, que funcionará de 20:00 a 22:00 con rebajas mínimas del 20%.