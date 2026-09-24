La Tierra recibió una señal de un exoplaneta por primera vez

En el artículo publicado recientemente señalaron que "aunque se observan ráfagas de radio aurorales en planetas del Sistema Solar y en algunas enanas ultrafrías, hasta ahora ninguna detección de radio se había localizado de forma inequívoca en un planeta extrasolar en lugar de en su estrella anfitriona".

"Aquí, informamos de la primera detección directa de emisión de radio auroral de un exoplaneta, el planeta giganteβPictoris b, con el conjunto MeerKAT. Detectamos ráfagas rápidas, recurrentes y altamente polarizadas circularmente, así como emisión persistente, en frecuencias de 0,85 a 3,5 GHz. Identificamos la emisión como radiación máser de ciclotrón de electrones, lo que implica un campo magnético de 1,25kG en el planeta, la primera medición directa de la intensidad del campo magnético realizada en un exoplaneta", explicaron.

Esto fue posible gracias a la ayuda de los radios telescopios MeerKAT ubicados en Sudáfrica: "Esto constituye la primera medición directa de la intensidad del campo magnético de un exoplaneta, y es coherente con las predicciones de escalamiento de dinamo para un planeta gigante joven y masivo".