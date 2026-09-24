Desde el inicio de los tiempos la humanidad busca vida en otros planetas, por lo que existen observatorios y científicos que dedican su vida a poder tratar de dar una respuesta a una de las preguntas más díficiles de responder: ¿Existe algo más que nosotros?
La Tierra recibió una señal de un exoplaneta por primera vez
En el camino a responder esa pregunta, un equipo del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian de la Universidad de Oregón detectó una señal de radio de un exoplaneta (planeta fuera del Sistema Solar).
Detectar exoplanetas es una tarea defícil, poder obtener algún tipo de señal de radio todavía más. Este equipo explicó que la señal en cuestión está lejos de tratarse de extraterrestres, sino que se debe a un fenómeno causado por las auroras, creadas por "partículas que interactúan con las atmosféricas y del campo magnético para liberar energía", explicaron desde Science Alert.
En el artículo publicado recientemente señalaron que "aunque se observan ráfagas de radio aurorales en planetas del Sistema Solar y en algunas enanas ultrafrías, hasta ahora ninguna detección de radio se había localizado de forma inequívoca en un planeta extrasolar en lugar de en su estrella anfitriona".
"Aquí, informamos de la primera detección directa de emisión de radio auroral de un exoplaneta, el planeta giganteβPictoris b, con el conjunto MeerKAT. Detectamos ráfagas rápidas, recurrentes y altamente polarizadas circularmente, así como emisión persistente, en frecuencias de 0,85 a 3,5 GHz. Identificamos la emisión como radiación máser de ciclotrón de electrones, lo que implica un campo magnético de 1,25kG en el planeta, la primera medición directa de la intensidad del campo magnético realizada en un exoplaneta", explicaron.
Esto fue posible gracias a la ayuda de los radios telescopios MeerKAT ubicados en Sudáfrica: "Esto constituye la primera medición directa de la intensidad del campo magnético de un exoplaneta, y es coherente con las predicciones de escalamiento de dinamo para un planeta gigante joven y masivo".