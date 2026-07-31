Descubren un material nunca antes visto en la Tierra generado por la explosión nuclear de Hiroshima

La bomba atómica detonada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 no solo transformó la historia, sino que forjó materiales que nunca antes se habían visto en la Tierra.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Florencia identificó en playas de la bahía de Hiroshima una aleación metálica multicomponente totalmente nueva, creada en condiciones extremas por la explosión, según se detalla en un estudio publicado en la revista Science Advances.

El hallazgo ayuda a entender cómo los eventos nucleares generan materiales exóticos, imposibles de reproducir en la industria, y sirve como ventana única hacia los procesos físicos de las explosiones nucleares.

El equipo liderado por Luca Bindi analizó 34 muestras de hiroshimaíta —el nombre que recibe el vidrio y los restos sólidos formados a partir de los escombros de la ciudad vaporizados en la explosión— recolectadas en la arena de la bahía de Hiroshima. En una de estas esferas de vidrio, microscópicas y de origen claramente antrópico, se detectó una partícula metálica de apenas unas micras, con una composición y una estructura cristalina nunca antes reportadas.

La nueva aleación fue localizada entre otras partículas de aleaciones más comunes de hierro y cromo, pero destacó por su riqueza inusual en silicio y por su patrón de difracción diferenciado.

Luca Bindi, autor principal, explicó: “Las condiciones de temperatura y presión creadas por la bomba de Hiroshima no solo fundieron y vaporizan materiales urbanos, sino que también generaron combinaciones atómicas jamás observadas en la naturaleza o la ingeniería”.

La partícula hallada presenta una composición dominada por hierro (62,7 %), cromo (14,7 %), silicio (7,0 %), níquel (9,0 %), manganeso (2,1 %), molibdeno (3,7 %) y aluminio (0,6 %). Este conjunto de elementos la ubica fuera del rango habitual de las aleaciones producidas industrialmente (como aceros inoxidables o superaleaciones).