Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro viajó con su familia desde Argentina hacia Ecuador

Tras confirmarse la salida del avión Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro viajó junto a su familia desde Puerto Iguazú. Además, aseguraron que el destino de la aeronave es Guayaquil, Ecuador.

Por medio de las redes sociales, la Dirección Nacional de Migraciones informó que cuatro ciudadanos ingresaron al país a través del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en la provincia de Misiones, a las 22.50 del 27 de octubre. La autoridad indicó que, durante el trámite de ingreso, no se registraron impedimentos legales ni incidentes.

Además, detallaron que el ingreso quedó registrado bajo los nombres de Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, todos con documentación habilitada para viajar.

De acuerdo con lo indicado por el organismo, esos movimientos quedaron registrados “sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y tampoco se reportaron incidentes durante el procedimiento.

Al finalizar el comunicado, se idetalló que “a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”