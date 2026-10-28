Donald Trump dijo que aceptaría recibir a Flávio Bolsonaro en Estados Unidos

El presidente norteamericano también puso en duda el proceso electoral que terminó con la victoria de Lula da Silva. “El resultado final está bien, pero la forma fue terrible”, cuestionó.
PolíticaHace 17 horasPrensaPrensa
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En medio de la polémica por la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó su llegada al territorio norteamericano y dijo que, según sabía, el excandidato brasileño estaba en la Argentina.

Cuando fue preguntado sobre la posibilidad de que Bolsonaro viajara a Estados Unidos junto a su familia, Trump respondió de manera afirmativa: “Lo aprobaría. Yo creo que son buena gente”.

El jefe de Estado norteamericano también cuestionó el resultado de las elecciones en Brasil, en las que Luiz Inácio Lula Da Silva se impuso frente a Bolsonaro en el balotaje del domingo. “La elección fue realmente extraña y creo que fue terrible”, expresó. “El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”, reiteró.

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