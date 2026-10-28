Marcela Pagano denunció penalmente el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

La diputada nacional Marcela Pagano anunció que presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú por el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida en un avión privado. La funcionaria lo comunicó a través de X antes de que la Dirección Nacional de Migraciones confirmara que el senador brasileño había ingresado al país junto a tres familiares y que la comitiva había abordado un vuelo con destino a Guayaquil, Ecuador.

En su publicación, Pagano sostuvo que Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil por orden judicial y cuestionó las versiones oficiales que inicialmente negaban su ingreso a territorio argentino. “Si entró, alguien lo dejó entrar. Si lo quisieron sacar por un aeropuerto federal, alguien miró para otro lado”, escribió.