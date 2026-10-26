Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su reelección como presidente de Brasil este domingo al derrotar a Flávio Bolsonaro en el balotaje, obteniendo el 51,78% de los votos frente al 48,22% de su rival, con el 99,97% escrutado. Tras revertir la tendencia inicial de la primera vuelta gracias a un giro en su estrategia electoral, el actual mandatario asegura un nuevo período en el Palacio de Planalto.
Lula logró la reelección al superar a Flávio Bolsonaro
InternacionalesHace 1 díaPrensa
El presidente logró imponerse en la segunda vuelta luego de 21 días de una campaña en la que modificó sustancialmente su estrategia. Expectativa por la reacción de Bolsonaro ante el resultado.
De está manera, el líder del PT se transformó en el primer candidato en la historia de Brasil en imponerse en el balotaje tras haber perdido la primera vuelta de los comicios.
La victoria también tuvo una dimensión histórica: Lula se convirtió en el primer presidente brasileño en acceder a cuatro mandatos presidenciales. El dirigente del Partido de los Trabajadores ya había gobernado entre 2003 y 2010, regresó al poder en 2023 y, con el triunfo de este domingo, continuará al frente del Ejecutivo hasta 2030.
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