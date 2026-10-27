Migraciones desestimó el ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina

En esa línea, continúa: "A razón de la escalada mediática por la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, las autoridades procedieron a iniciar controles correspondientes a la aeronave y tripulación".

"Finalmente se constató que la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro", finaliza.

La aclaración de Migraciones se da en medio de la investigación de la Policía Federal brasilera sobre si el ex candidato a la Presidencia y actual senador por el Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, intentó cruzar a la Argentina para viajar a Estados Unidos en un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, que partió anoche desde Aeroparque y aterrizó antes de la medianoche en Puerto Iguazú.

Según indicaron fuentes aeroportuarias, el avión, que había partido desde Buenos Aires a las 22:15 y tocado pista a las 23:45 en la ciudad fronteriza con Brasil, tenía previsto despegar a la madrugada rumbo a Estados Unidos, pero aún se encontraba retenido en la estación aérea misionera debido a una serie de “controles adicionales”.

Las fuentes señalaron que, según el plan de vuelo presentado, el avión debía despegar con cuatro pasajeros, más los dos pilotos y una tripulante de cabina hacia el país del norte, pero surgieron algunos problemas con la identidad de los viajeros, por lo que se solicitaron informes complementarios a los fines de autorizar la salida del vuelo.