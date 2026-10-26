Cerraron dos circuitos de las Cataratas por el aumento del caudal del Río Iguazú

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que este lunes 26 de octubre el Circuito Superior y Garganta del Diablo permanecerán cerrados, mientras que los demás senderos y el Circuito Inferior están abiertos.

“Las previsiones indican que el caudal del Río Iguazú está en ascenso y es indispensable garantizar la seguridad de todos”, explicaron.

Se explicó que este lunes el Río Iguazú alcanzó un volumen 11 veces superior a la media histórica, alcanzando un pico este lunes por la madrugada de 17,7 millones de litros de agua por segundo.