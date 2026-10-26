Prendió fuego a un hombre que dormía en la calle en San Salvador de Jujuy

Una mujer lo habría rociado con un líquido inflamable para luego prenderle fuego, dejándolo con heridas de consideración.

Tras recibir una alerta a través del sistema de emergencias 911, efectivos policiales se desplazaron al lugar y encontraron a la víctima caminando por la zona. El joven presentaba quemaduras visibles en el pecho y en una de sus manos, producto del ataque que sufrió mientras descansaba.



Ante la gravedad del cuadro, personal del SAME intervino de inmediato. Los profesionales de la salud diagnosticaron que el joven también presentaba lesiones en sus vías aéreas, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Pablo Soria para recibir la atención médica necesaria.



Tras el ataque, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo para dar con la presunta responsable. Gracias a las tareas de investigación, a las 7:24, los efectivos lograron identificar y localizar a una mujer. La sospechosa fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia para continuar con las actuaciones correspondientes y determinar las circunstancias exactas de este grave suceso.