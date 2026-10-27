El Gobierno confirmó que no saludará a Lula da Silva por su victoria

El vocero presidencial aseguró este martes que no emitirá un pronunciamiento oficial. Así, Javier Milei se mantiene como uno de los pocos presidentes de la región en no reconocer la reelección del líder del PT.
 
PolíticaHace 11 horasPrensaPrensa
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A más de 36 horas de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje, el Gobierno rompió el silencio y confirmó que no emitirá un comunicado oficial sobre el resultado de las elecciones brasileñas. "No va a haber pronunciamiento", aseguró el vocero presidencial Adrián Ravier este martes en conferencia de prensa en Casa Rosada.

Así, el presidente Javier Milei se mantiene como uno de los pocos mandatarios de la región, junto a Nayib Bukele (El Salvador), en no reconocer oficialmente la victoria de Lula, con quien mantiene una tensa relación desde que llegó al poder en diciembre de 2023. Al día de hoy, ninguno de los dos países tiene embajador en funciones en la capital del otro. La relación quedó rebajada a nivel de encargados de negocios desde el pasado 4 de agosto de 2026.

Cabe destacar que otros dirigentes de derecha de la región si reconocieron la victoria del mandatario brasileño a pesar de las diferencias ideológicas. Rodrigo Paz (Bolivia), Jose Antonio Kast (Chile), Abelardo de la Espriella (Colombia) y Keiko Fujimori (Perú) publicaron mensajes de felicitación a través de sus cuentas oficiales.

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