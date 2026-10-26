Repudiaron el ataque del presidente Javier Milei al periodismo

La continua agresión que el presidente Javier Milei ejerce sobre el periodismo volvió a tener más capítulos este fin de semana, y fueron rechazadas por instituciones vinculadas a la prensa. Por un lado, la Academia Nacional de Periodismo publicó un artículo en el que recopila expresiones dirigidas contra trabajadores de prensa durante los primeros diez meses de 2026, indicando que a los continuos agravios se sumó una directa "amenaza de muerte". Por otro, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó también los nuevos agravios del mandatario contra periodistas y medios de comunicación.

Esos pronunciamientos se conocieron en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa, atravesado por descalificaciones públicas, cuestionamientos al trabajo de los medios y cruces en redes sociales. Ambos pronunciamientos pusieron el foco en las consecuencias sobre el ejercicio del periodismo y la convivencia democrática.

Bajo el título “La violencia institucional afecta a la democracia”, la Academia Nacional de Periodismo publicó un mensaje en el que lleva una cuenta de las expresiones y publicaciones dirigidas contra periodistas entre enero y octubre de 2026. El material, con un número en 862, advierte sobre la cantidad y la gravedad de los agravios y señala que, a los insultos del Presidente contra profesionales de prensa, se sumó una amenaza de muerte.

Fue cuando el Mandatario, en un discurso enh la Fundación Faro, en alusión a los periodistas señaló "los hijos de put* se tienen que quemar en la hoguera".