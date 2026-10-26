Cristina Kirchner felicitó a Lula Da Silva por su victoria

Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en felicitar públicamente a Luiz Inácio Lula da Silva tras la jornada del balotaje en Brasil, en la que el líder del Partido de los Trabajadores se impuso en su séptima elección presidencial. Felicitaciones, primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral", expresó.

En su mensaje, destacó la participación masiva del pueblo brasileño, al que comparó con un “17 de Octubre electoral”, y celebró que Lula haya sabido despertar en sus compatriotas el sentimiento y la convicción necesarios para ganar la contienda. Su saludo se sumó a la cadena de reacciones políticas que generó la definición electoral en el país vecino, marcada por una fuerte polarización y expectativas regionales.